Жители дома №7 на улице Розы Люксембург почти неделю сидят без света

Электричество в четвёртом подъезде пропало ещё 4 августа вечером. Прошло три дня, но ситуация так и не разрешилась — из-за того, что в подвале не откачана вода, аварийная служба не может начать работы.

По словам Екатерины Казаковой, работницы магазина, расположенном в доме, заявку в «Водоканал» из аварийной службы уже направили, но ничего сделано так и не было.

Житель одной из квартир Александр Большаков рассказал, что по поводу затопленного подвала он много раз обращался в разные инстанции — дошло даже до прокуратуры.

— Управляющей компании и аварийной службе я пытаюсь донести важный факт — если вода поднимется хотя бы ещё на 10 сантиметров, без света останутся жители ещё трёх подъездов, потому что сгорит распределительный щит. Но куда бы мы не обращались, результатов никаких нет, нам просто предлагают какие-то отписки, а ситуация продолжает ухудшаться, — объяснил Александр Большаков.

По его словам, проблемы с подвалом влияют не только на свет, — постоянная влажность и испарения нарушают структуру дома, стены которого просто-напросто начинают осыпаться. Кроме того, замена чугунных труб на пластиковые тоже стала одной из причин проблем с затоплением — если раньше при проблеме канализационные стоки выходили из колодцев и в квартирах жителей первого этажа, то теперь всё это скапливается в подвале, и «скрывает» проблему.

— Они перекладывают друг на друга ответственность и ничего не делают. Электрики говорят, что не могут починить проводку, пока не откачана вода, а воду не хотят откачивать, пока не будет отключено электричество. Замкнутый круг получается. Сегодня я ходил в городскую администрацию, но внятного ответа и там мне не дали, — заключил Александр Большаков.

Дом 7 на улице Розы Люксембург находится в ведении управляющей компании «МИР». Получить комментарий у её представителей нам не удалось, так как по телефону, указанному на сайте компании, так никто и не ответил, - сообщает ИА "Регион 29".