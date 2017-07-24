В Северодвинске обнаружили советские боеприпасы

В военном порту Северодвинска проводятся дноуглубительные работы. 6 августа при подъеме партии грунта рабочие обнаружили застрявший в ковше предмет, похожий на снаряд.

Взрывотехники областного центра гражданской защиты подтвердили их опасения. Находка оказалась осколочно-фугасным артснарядом 1975 года выпуска.

На следующий день возле того же пирса военного порта ковш вновь поднял аналогичную находку. На этот раз – зенитный снаряд 1976 года выпуска к орудию, состоявшему на вооружении в СССР в 1960-80-е годы. Скорее всего, в свое время боеприпасы были утеряны с военных кораблей.

Взрывоопасные предметы, которые сохранили свои боевые качества, были эвакуированы взрывотехниками для дальнейшего уничтожения, - сообщает arh112.