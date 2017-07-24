Под Архангельском мужчина и женщина потерпели бедствие на лодке

Резиновая лодка с тентом, на борту которой находились два человека, дрейфовала в дельте Северной Двины.

По словам пассажирки, она и её знакомый отправились на водную прогулку из посёлка 29-го лесозавода в направлении о. Мудьюг. Но её спутник был нетрезв и вскоре уснул. Разбудить его и заставить взять управление на себя не получилось: мужчина был настроен агрессивно. Пассажирка не умела управлять лодкой с подвесным мотором, который к тому же скоро заглох. По большой воде неуправляемую лодку вынесло на судовой ход и понесло в сторону открытого моря.

Звонившая не могла назвать точное местонахождение, но спасатели без труда смогли найти лодку, ориентируясь на мудьюгское направление. Судно было обнаружено в районе о. Лебедин, на «перекрёстке» Корабельного и Маймаксанского рукавов Северной Двины.

К приезду спасателей мужчина проснулся и пояснил, что самостоятельно сможет отремонтировать и запустить мотор. Люди отказались от предложенной эвакуации и медицинской помощи и попросили только отбуксировать их к берегу в окрестностях дер. Патракеевка, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.