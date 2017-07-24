В Шенкурске хозяйка дома отказалась покидать жилище во время пожара

В субботу вечером в частном доме на улице Мира произошёл пожар. Пожарных вызвали соседи.

В доме горела одна из комнат. Полицейские вывели на улицу разгневанную хозяйку, которая отказывалась покидать горящее жилище. Женщина не пострадала.

Пожарным удалось отстоять дом, огнем повреждена одна из комнат. Выяснять обстоятельства пожара пока не удалось: женщина вернулась домой, не пускает внутрь сотрудников надзорных органов и не желает ни с кем разговаривать.

Во избежание дальнейших общественно опасных инцидентов пожарные дознаватели и полицейские возьмут горожанку под свой контроль, сообщает arh112.