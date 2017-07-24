В областном центре устраняют последствия ливней

Директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин прокомментировал ситуацию с подтоплением улично-дорожной сети после прошедших ливней.

- За прошедшие дни выпало более 70% от месячной нормы осадков, - отметил Петр Александрович. – Бригады МУП «Аркомхоз» и «Водоканал» перешли на круглосуточный режим работы, выезжая по заявкам на места подтопления дождевыми водами. Было задействовано шесть единиц специализированной техники. Ситуация с подтоплениями находится на ежедневном контроле департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

Специалистами МУП «Аркомхоз» за последние дни было выкачено более 2000 куб воды.

Наиболее слабые места города, там где ливневая канализация находится в ветхом состоянии либо отсутствует. Сложная ситуация с подтоплением возникла на ул. Самойло, 21, пр. Ленинградский, 11. В настоящее время продолжаются работы по откачке дождевых вод, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.