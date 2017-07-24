В Приморском районе автомобиль врезался в колодец и опрокинулся Фото пресс-службы регионального ГИБДД Ночью 6 августа на 45 м автодороги Нефтебаза-Ижма-Лапоминки-Патракеевка водитель автомобиля «Сузуки» не справился с управлением, допустил съезд с дороги на обочину, где наехал на колодец и опрокинулся. В результате аварии водитель и его пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Архангельскую областную клиническую больницу, сообщает региональная ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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