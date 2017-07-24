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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/07/52200.html

Происшествия

Архангелогородец ударил инспектора ГИБДД по лицу

Архангелогородец ударил инспектора ГИБДД по лицу
Ночью 26 июля на Троицком сотрудники ГИБДД остановили машину, которой управлял нетрезвый водитель. Он попытался скрыться, но был задержан.

В это время брат водителя, также пьяный и ударил инспектора ГИБДД кулаком в лицо.

В настоящее время ведётся следствие, допрашиваются свидетели по делу, сообщает пресс- служба регионального следкома. 

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