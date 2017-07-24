Архангелогородец ударил инспектора ГИБДД по лицу

Ночью 26 июля на Троицком сотрудники ГИБДД остановили машину, которой управлял нетрезвый водитель. Он попытался скрыться, но был задержан.

В это время брат водителя, также пьяный и ударил инспектора ГИБДД кулаком в лицо.

В настоящее время ведётся следствие, допрашиваются свидетели по делу, сообщает пресс- служба регионального следкома.