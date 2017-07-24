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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/07/52199.html

Происшествия

В Поморье главарь преступной группы по сбыту наркотиков получил 9 лет строгого режима

В Поморье главарь преступной группы по сбыту наркотиков получил 9 лет строгого режима
Суд признал 36-летнего жителя Северодвинска Вячеслава К., виновным в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой.

В 2014 году он организовал преступное сообщество по сбыту наркотиков через интернет-магазин. В нем наркотики покупали, перевозили в Архангельск, фасовали и делали тайники-закладки для продажи. Всё работало до сентября 2015 года – момента пресечения ее незаконных действий полицией при попытке сбыта более килограмма наркотических средств.

Обвиняемый признал вину, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве – он назвал других участников группы и способствовал следствию.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

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