В Поморье главарь преступной группы по сбыту наркотиков получил 9 лет строгого режима

Суд признал 36-летнего жителя Северодвинска Вячеслава К., виновным в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой.

В 2014 году он организовал преступное сообщество по сбыту наркотиков через интернет-магазин. В нем наркотики покупали, перевозили в Архангельск, фасовали и делали тайники-закладки для продажи. Всё работало до сентября 2015 года – момента пресечения ее незаконных действий полицией при попытке сбыта более килограмма наркотических средств.

Обвиняемый признал вину, с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве – он назвал других участников группы и способствовал следствию.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.