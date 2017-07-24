Жители поселка Динамо в Архангельске оказались заложниками в собственных домах

Из-за продолжительных осадков просело несколько бетонных плит, являющихся верхним настилом дороги в поселке Динамо Исакогорского округа. Теперь по участку не может проехать автотранспорт.

По словам жительницы посёлка Зои Маслаковой, «наводнения» на их территории случаются регулярно, особенно по весне. Но теперь из-за рухнувшего участка дороги вода из местного ручья хлынула на частный сектор.

А другая половина посёлка, наоборот, страдает от нехватки воды. Каждый день из центра города к жителям приезжает машина, которая обеспечивает их питьевой водой, - пишет ИА "Регион 29".

Но из-за разрушенной дороги четырёхтонная водовозка просто не может доехать до нужного места. Большая часть жителей посёлка — пожилые люди, они вынуждены несколько километров идти с вёдрами до водовозки и обратно.

— Если случится какое-то происшествие, то экстренные службы просто не смогут вовремя оказать помощь. Мы — в полной изоляции, — заметил житель посёлка Николай Дядицын.

Проблема с отсутствием альтернативной дороги существует с начала двухтысячных годов. Раньше машины могли проехать по участку, который принадлежал Исакогорской лесобазе, но теперь дорога там полностью разрушена.

Как сообщили в городской администрации, ремонт просевшего участка начнется уже завтра. По словам заместителя главы по городскому хозяйству Виталия Акишина, специалисты МУП «Архкомхоз» демонтируют просевшие плиты и брёвна под ними, а потом установят новые трубы и отсыпят территорию грунтом. Только после этого сверху поставят новые дорожные плиты.

На ремонт участка потребуется около 800 тысяч рублей, которые выделены из резервного фонда, сообщили в пресс-службе мэрии.