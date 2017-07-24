Около 11.30 экипаж Росгвардии выявил мужчину 1993 и женщину 1995 годов рождения, подходящих под описание, возле одного из домов на проспекте Ломоносова. Разыскиваемую пару задержали и передали сотрудникам уголовного розыска.
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Суббота, 5 августа, 20:46
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/05/52184.html
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В Архангельске по подозрению в краже задержана семейная пара
Накануне в Архангельский филиал вневедомственной охраны поступила ориентировка на семейную пару, находящуюся в розыске по подозрению в совершении кражи.
Около 11.30 экипаж Росгвардии выявил мужчину 1993 и женщину 1995 годов рождения, подходящих под описание, возле одного из домов на проспекте Ломоносова. Разыскиваемую пару задержали и передали сотрудникам уголовного розыска.
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