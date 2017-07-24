В Архангельске задержан квартирный вор-рецидивист

Следственной частью окончено расследование уголовного дела в отношении жителя Архангельска 1982 года рождения, обвиняемого в совершении 45 квартирных краж в Архангельске и Северодвинске.

Ночью, когда люди спали, злоумышленник заходил в квартиры, двери которых были не заперты. Забирал преимущественно денежные средства и золотые украшения, а также мобильные телефоны. В общей сложности обвиняемый похитил порядка полумиллиона рублей.

В ходе проведенных обысков сотрудниками полиции часть похищенных вещей, в том числе кошельки, банковские карты и мобильные телефоны, были изъяты. Кроме того у злоумышленника были обнаружены и изъяты три десятка универсальных магнитных ключей, с помощью которых он открывал двери в подъезды домов.

Примечательно, что большинство потерпевших не сообщали в органы внутренних дел о краже, так как подозревали в хищении близких родственников или думали, что сами потеряли пропавшие деньги и вещи. Граждане даже не предполагали, что ночью в их дом мог проникнуть незнакомец. Полный круг потерпевших был установлен лишь в ходе проведения сотрудниками полиции комплекса оперативно-розыскных и следственных действий.

Подозреваемый ранее уже был неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичных преступлений, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.