В исправительную колонию №7 пытались перебросить телефоны

Сотрудниками исправительной колонии на текущей неделе предотвращены две попытки передачи осужденным запрещенных предметов.

Злоумышленники по-прежнему пытаются всеми способами доставить на режимную территорию сотовые телефоны не смотря на то, что за данное правонарушение предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

В среду около полуночи при проверке поступившей оперативной информации в лесном массиве вблизи основного ограждения ИК-7 был задержан гражданин, который намеревался перебросить на режимную территорию три свертка, перемотанных скотчем. При их вскрытии были обнаружены и изъяты три зарядных и четыре мобильных телефона.

Минувшим вечером сотрудниками учреждения был задержан еще один гражданин, планировавший совершить подобное противоправное деяние и доставить осужденным также четыре средства связи. Но благодаря оперативному реагированию резервной группы караула и дежурной смены ИК-7 он был задержан, - сообщает пресс-служба регионального УФСИН.