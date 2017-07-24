Сотруднице была выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты пособия, а руководитель оштрафован на 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/04/52165.html
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В Новодвинске женщина добилась выплаты "детского" пособия только вместе с прокуратурой
Выплата пособия по уходу за ребенком жительнице Новодвинска производилась с нарушением сроков. В результате прокуратура вынсла представление гендиректору ООО "Оценка-29" (место работы женщины). Директора привлекли к дисциплинарной ответственности.
Сотруднице была выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты пособия, а руководитель оштрафован на 30 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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