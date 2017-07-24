В Мезенском районе женщина убила супруга, защищаясь

2 августа 2017 года вечером в поселке Каменка обнаружено тело 53-летнего мужчины с ножевым ранением груди. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В причинении смертельного ножевого ранения подозревается 52-летняя супруга потерпевшего. По её словам, супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно. Она, защищаясь от него, схватила нож и ударила его в грудь, после чего вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначена судебно- медицинская экспертиза, - сообщает пресс-служба регионального следкома.