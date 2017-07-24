Прибыв на вызов, сотрудники Росгвардии задержали в двух молодых людей 27 и 24 лет, которые пытались вынести из магазина бутылки со спиртным. Задержанных передали следственно-оперативной группе.
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Четверг, 3 августа, 21:10
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/03/52155.html
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Двое жителей Архангельска пытались похитит алкоголь из торгового центра
2 августа вечером росгвардейцы получили сигнал из продуктового магазинав в одном из ТЦ на Ленинградском проспекте.
Прибыв на вызов, сотрудники Росгвардии задержали в двух молодых людей 27 и 24 лет, которые пытались вынести из магазина бутылки со спиртным. Задержанных передали следственно-оперативной группе.
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