В Шенкурске прошёл чемпионат региона по игре в городки

В соревнованиях участвовали 11 городошников: 7 – из Шенкурска и по 2 – из Архангельска и Котласа.

Причём, соревнования прошли по двум группам, в первую из которых (мастеров и кандидатов в мастера спорта) вошли все гости, а во вторую (городошники-перворазрядники и «младше») – шенкуряне.

В первой группе победил мастер спорта из Архангельска Николай Третьяков, 2 место занял его земляк, кандидат в мастера спорта Евгений Филипских. На третьем и четвёртом местах – городошники из Котласа, соответственно, КМС Александр Чесноков и мастер спорта Владимир Ненев.

Во второй группе победил Юрий Попов, на 2 месте – Дмитрий Сафонов, 3 место – у Алексея Одоева. Елена Семакова, Валерий Пышкин, Николай Кузнецов и Андрей Попов заняли последующие места в названном порядке.

Все участники соревнований были награждены областной федерацией городошного спорта, - сообщает портал "Правда Севера".