Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ. Назначены экспертизы, прошёл обыск по месту жительства подозреваемого. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, сообщает пресс-служба регионального следкома.
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Четверг, 3 августа, 14:14
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/03/52148.html
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Архангелогородец предстанет перед судом за экстремизм в интернете
25-летний пользователь интернета, некорректно высказался о представителях иных религиозных и национальных групп.
Против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ. Назначены экспертизы, прошёл обыск по месту жительства подозреваемого. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, сообщает пресс-служба регионального следкома.
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