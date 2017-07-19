Новости дня

В Архангельске на Вологодском кладбище прошел митинг памяти

Под Архангельском открыли памятный знак, посвященный трагическим взрывам в порту Бакарица

В Плесецком районе во время грозы молния вызвала пожар в бане

В Коряжме директор предприятия не выплатил зарплату 30 сотрудникам

Мобильная версия 16+

Среда, 2 августа, 17:50

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/02/52127.html

Происшествия

В Котласе росгвардейцы задержали нетрезвую автоледи

В Котласе росгвардейцы задержали нетрезвую автоледи
Сегодня во втором часу ночи наряд группы задержания Росгвардии на проспекте Мира остановил автомобиль «Honda Jazz», двигавшийся с нарушением правил дорожного движения.

В ходе разбирательства установлено, 21-летняя жительница города Котласа,ведущая автомобиль, находится в состоянии алкогольного опьянения. Любительницу хмельных поездок передали автопатрулю ГИБДД для составления административных материалов.

Сегодня 13:50

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Записки ворчуна: Коммунизм – к 1980-му, капремонт – к 2035-муСегодня 13:43
1 комментарий

Из воинской части в Санкт-Петербурге пропал солдат-северодвинецСегодня 11:47

80 лучших людей Архангельской области: Борис ЗавьяловСегодня 10:19
5 комментариев

2 августа в Поморье ожидается теплая погода с дождемСегодня 07:45

Терминал на МРВ: клубок противоречий пока не распутываетсяВчера 13:28
8 комментариев

Происшествия

В Плесецком районе во время грозы молния вызвала пожар в банеСегодня 15:40

В Коряжме директор предприятия не выплатил зарплату 30 сотрудникамСегодня 15:00

В лесу под Архангельском заблудилась 11-летняя девочка Сегодня 14:30

В зоомагазинах Архангельска торговали нелицензионными лекарствамиСегодня 12:33

Из воинской части в Санкт-Петербурге пропал солдат-северодвинецСегодня 11:47

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Оплачиваете ли вы взносы за капитальный ремонт?
Результаты
Новости рубрик

В Архангельске на Вологодском кладбище прошел митинг памяти

Под Архангельском открыли памятный знак, посвященный трагическим взрывам в порту Бакарица

Автобусные перевозчики Архангельска выступили с претензиями к властям города

Записки ворчуна: Коммунизм – к 1980-му, капремонт – к 2035-му

В Рязани представят работы известных холмогорских мастеров

АО «Архбум» увеличило отгрузку готовой продукции АЦБК по железной дороге на 15%

Грант Архангельского ЦБК получил проект «Народная история Новодвинска»

В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Новая котельная ЛДК-3 позволит получить максимальный экологический эффект

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

В Плесецком районе во время грозы молния вызвала пожар в бане

В Коряжме директор предприятия не выплатил зарплату 30 сотрудникам

В лесу под Архангельском заблудилась 11-летняя девочка

В зоомагазинах Архангельска торговали нелицензионными лекарствами

В Северодвинске прошёл легкоатлетический пробег по песку

В Архангельске в восьмой раз прошёл фестиваль пляжного волейбола

Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира

На Соловках проходит парусная регата

Лыжероллерная трасса в Малых Карелах готова к эксплуатации

В День ВМФ в Архангельске прошел парад духовых оркестров

В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru