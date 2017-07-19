Из воинской части в Санкт-Петербурге пропал солдат-северодвинец Молодой солдат-срочник, служивший в национальной гвардии, исчез из части 30 июля. По факту его пропажи в воинской части 5402 на Измайловском проспекте в Петербурге сейчас ведется административное расследование. Будут обысканы возможные места нахождения солдата. Известно, что молодой человек ушел в увольнение в связи с приездом родителей. Но из города солдат не вернулся, ни на чьи звонки не отвечал, - сообщает "Росбалт". Нашли ошибку? Выделите текст,

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