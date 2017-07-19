В результате ДТП водитель получил множественные травмы и был госпитализирован в Шенкурскую районную больницу, сообщает региональная ГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/02/52123.html
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В Шенкурском районе мотоциклист получил травмы в ДТП
1 августа около 22:00 на 899 км трассы М-8 29-летний водитель не справился с управлением – мотоцикл опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил множественные травмы и был госпитализирован в Шенкурскую районную больницу, сообщает региональная ГИБДД.
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