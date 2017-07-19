В областном центре двое мужчин убили человека, чтобы угнать его машину

27 декабря 2015 года в гараже на улице Дзержинского было обнаружено тело 62-летнего мужчины. Автомобиля потерпевшего стоимостью 1 млн. рублей на месте не было.

По версии следствия, один из обвиняемых заплатил 150 тысяч рублей второму (с которым познакомился в тюрьме) за угон машины. В процессе один из мужчин напал на владельца машины с ножом. От полученных ран тот скончался.

В ходе допросов один из обвиняемых подробно рассказав об обстоятельствах совершения преступления.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, после ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для принятия решения, сообщает пресс-служба регионального следкома.