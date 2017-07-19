В областном центре двое мужчин убили человека, чтобы угнать его машину

По версии следствия, один из обвиняемых заплатил 150 тысяч рублей второму (с которым познакомился в тюрьме) за угон машины. В процессе один из мужчин напал на владельца машины с ножом. От полученных ран тот скончался.
В ходе допросов один из обвиняемых подробно рассказав об обстоятельствах совершения преступления.
По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, после ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для принятия решения, сообщает пресс-служба регионального следкома.