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Вторник, 1 августа, 18:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/01/52110.html
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В Северодвинске алководитель отправится на исправительные работы
В мае 2017 года патруль ДПС заметил пьяного северодвинца за рулём на дороге Исакогорка — Новодвинск — Холмогоры. Ранее мужчина уже был замечен за вождением в нетрезвом виде.
Теперь мировой суд приговорил водителя к 380 часам обязательных работ, сообщила пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
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