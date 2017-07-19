В Пинежском районе произошел пожар в домохозяйстве

31 июля вечером в одном из гаражей заметили дым. Предположительно, замкнуло электропроводку, накануне сильный ветер приподнял крышу, чэто могло привести к повреждению электрооборудования.

—Все, кто мог держать вёдра, прибежали на подмогу, – рассказывает начальник пожарной части №45 (с. Карпогоры) Сергей Шехурин. – И мужчины, и женщины, и взрослые, и дети – участвовали все. Кто воду подвозил с ближайшего озера, кто из бочек подносил – равнодушных не было. А у нас и нельзя по-другому: ближайшая часть находится слишком далеко, за 25 километров, а сельские дороги не позволяют быстро ехать.

Когда пожарные прибыли, горел построенный рядом с гаражом дровяник, но дальше хозпостроек пожар не пустили, сообщает пресс-служба регионального УМЧС.