В областном центре мужчина угнал катер и сдал его на металлолом В мае этого года в полицию обратился архангелогородец. Он сообщил, что угнали катер стоимостью около 30 тысяч рублей, который он припарковал недалеко от аэропорта. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Им оказался неработающий 48-летний архангелогородец, с помощью эвакуатора он отвёз катер в пункт приема металла, после сдав его на металлолом, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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