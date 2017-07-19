В Котласе мужчина убил знакомого за то, что тот обнял его возлюбленную

По подозрению в убийстве задержан ранее неоднократно судимый 39-летний знакомый потерпевшего.
По предварительной информации, конфликт между мужчинами произошел в ходе совместного употребления спиртных напитков из-за того, что потерпевший обнял сожительницу подозреваемого. В порыве гнева мужчина нанес хозяину квартиры два ножевых ранения. Очевидцы происшествия обратились к соседям, которые вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы. - сообщает пресс-служба регионального следкома.