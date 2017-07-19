В результате наезда пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в травматологическое отделение Котласской центральной городской больницы, сообщает региональная ГИБДД.
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/08/01/52093.html
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В Котласе пьяный водитель сбил мужчину на пешеходном переходе
30 июля в 00:45 на Проспекте Мира 24-летний водитель «Мицубиси», находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 30-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в травматологическое отделение Котласской центральной городской больницы, сообщает региональная ГИБДД.
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