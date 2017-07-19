В Пинежском районе трехлетняя малышка погибла по вине пьяного водителя 30 июля вечером в деревне Занюхча «УАЗ» с нетрезвым водителем за рулем въехал во дома № 20 на улице Октябрьской. Он сбил 46-летнюю женщину и ее внучку - девочку 3 лет. В результате ДТП малышка от полученных травм скончалась, а ее бабушка, с множеством травм была госпитализирована в районную больницу, сообщает региональная ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

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