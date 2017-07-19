В результате ДТП малышка от полученных травм скончалась, а ее бабушка, с множеством травм была госпитализирована в районную больницу, сообщает региональная ГИБДД.
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Понедельник, 31 июля, 19:52
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/31/52088.html
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В Пинежском районе трехлетняя малышка погибла по вине пьяного водителя
30 июля вечером в деревне Занюхча «УАЗ» с нетрезвым водителем за рулем въехал во дома № 20 на улице Октябрьской. Он сбил 46-летнюю женщину и ее внучку - девочку 3 лет.
В результате ДТП малышка от полученных травм скончалась, а ее бабушка, с множеством травм была госпитализирована в районную больницу, сообщает региональная ГИБДД.
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