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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/31/52088.html

Происшествия

В Пинежском районе трехлетняя малышка погибла по вине пьяного водителя

В Пинежском районе трехлетняя малышка погибла по вине пьяного водителя
30 июля вечером в деревне Занюхча «УАЗ» с нетрезвым водителем за рулем въехал во дома № 20 на улице Октябрьской. Он сбил 46-летнюю женщину и ее внучку - девочку 3 лет.

В результате ДТП малышка от полученных травм скончалась, а ее бабушка, с множеством травм была госпитализирована в районную больницу, сообщает региональная ГИБДД.

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