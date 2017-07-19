В Каргопольском районе мужчина спас квартиру соседей от пожара

Утром 30 июля сильная гроза едва не погубила 2-квартирный дом в деревне Усачёвской. Около пяти утра молния ударила совсем рядом в радиовышку.

Владимир Соколов почувствовал запах гари. Проверив свою квартиру и ничего не обнаружив, он решил осмотреть квартиру соседей, которые находились в отпуске, а ключи оставили Владимиру – мало ли что.

В санузле соседской квартиры горела стиральная машина. Владимир Соколов срочно принял меры по тушению пожара – от машины загорелись стеновые пластиковые панели. На место вскоре прибыли пожарные, которые провели проливку и проверку помещения на наличие скрытых очагов горения.

—Мужчина и его супруга поступили как очень надежные и ответственные соседи, – считает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов Михаил Мухин. – Своими действиями они не только помогли свести ущерб от пожара к минимуму, но и спасли весь дом. Промедли они с проверкой хотя бы несколько минут, исход мог быть совсем другим.