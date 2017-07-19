В Архангельске на месте ликвидированной свалки вновь появился мусор

На прошлой неделе в округе Варавино-Фактория была ликвидирована свалка на улице Старожаровихинской. Оттуда вывезли шесть КАМАЗов мусора. И вот через несколько дней на месте бывшей свалки вновь появился мусор.

В администрацию округа обратился местный житель, председатель ТОС "Старая Жаровиха" Андрей Вячеславов. Он и рассказал о беспределе.

Архангелогородец решил провести собственное расследование чтобы выяснить, кто выкинул в запрещенном месте отходы. В итоге он обнаружил бухгалтерские документы одной из фирм, ведущих деятельность на территории города.

Чиновники администрации округа пригласили представителя фирмы явиться для составления акта. Сотрудник фирмы признал, что мусор действительно принадлежит компании, которую он представляет, но не весь. Кому принадлежит другая часть мусора — пока неизвестно.

В пресс-службе городской администрации отметили, что ответственность за самостоятельный вывоз ТБО или возмещение затрат на их утилизацию лежит на собственнике мусора.