Таксист спас двух котлашан от отравления парами краски

Пожилой житель Котласа занималс покраской погреба у себя в гараже на Болтинском шоссе. Мужчина спустился в яму, приступил к покраске, вскоре ему стало плохо и он потерял сознание.

К гаражу на такси подъехал его сын. Обнаружив в погребе тело отца, мужчина попытался его вытащить, но тоже потерял сознание.

К счастью, таксист не уехал. Он и позвонил по номеру 112. На место происшествия прибыли спасатели. Работы по подъему мужчин проводились в дыхательных аппаратах, - сообщила пресс-служба регионального УМЧС.

Пострадавшие после оказания доврачебной помощи были госпитализированы с отравлением парами лакокрасочных материалов. Сын отпущен на амбулаторное лечение. Его отец находится в реанимации в тяжелом состоянии.