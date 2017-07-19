С марта по сентябрь 2016 года, работая продавцом в ювелирной секции ТЦ «Форум», она присвоила золотые украшения на общую сумму свыше 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
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Понедельник, 31 июля, 12:48
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/31/52080.html
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В Плесецке продавец ювелирного магазина украла свой же товар
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Валентины Р., обвиняемой в хищениях имущества магазина.
С марта по сентябрь 2016 года, работая продавцом в ювелирной секции ТЦ «Форум», она присвоила золотые украшения на общую сумму свыше 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
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