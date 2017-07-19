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Происшествия

"Регион29": Ливень подтопил торговый центр в Архангельске

"Регион29": Ливень подтопил торговый центр в Архангельске
Сегодня в Архангельске прошел сильный дождь со шквалистым ветром. Вода пролила все четыре этажа ТЦ «Атриум».
Универмаг закрыт, весь персонал торгового комплекса включился в борьбу с водой. В ход идут тряпки, вёдра и все имеющиеся в наличии подручные средства. По предварительной информации, ЧП произошло из-за повреждённой крыши. В результате некоторые отделы оказались залиты водой по всей площади. Ущерб устанавливается, сообщает Регион29
Вчера 19:19

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