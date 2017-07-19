В Котласе пенсионер чуть не погиб при покраске погреба

82-летний житель Котласа собрался покрасить погреб у себя в гараже на Болтинском шоссе. Мужчина спустился в яму, приступил к покраске и через некоторое время потерял сознание.

Вскоре к гаражу на такси подъехал его сын. Обнаружив в погребе тело отца, мужчина бросился ему на помощь, но буквально через пару минут тоже почувствовал себя плохо. На их счастье, таксист не уехал. Очевидец не стал повторять ошибку и пытаться вытащить пострадавших самостоятельно, а позвонил по номеру 112 спасателям.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Работы по подъему мужчин проводились в дыхательных аппаратах.

Пострадавшие после оказания доврачебной помощи были госпитализированы с отравлением парами лакокрасочных материалов. Сын отпущен на амбулаторное лечение. Его отец находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает ГУ МЧС по Архангельской области.