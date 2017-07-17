Новости дня

В Архангельске высадят Рябиновую аллею

Жители одного из домов на Ленинградском проспекте оказались в заточении в собственных квартирах

В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Мобильная версия 16+

Суббота, 29 июля, 18:41

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/29/52061.html

Происшествия

Жители одного из домов на Ленинградском проспекте оказались в заточении в собственных квартирах

Жители одного из домов на Ленинградском проспекте оказались в заточении в собственных квартирах
Фото ИА Регион 29
26 июля территорию вокруг дома 11 на Ленинградском проспекте затопило, люди до сих пор остаются в заточении в своих квартирах.

— Я живу в этом доме уже 14 лет, но ничего не меняется. Так как здание находится в низине, территорию вокруг после сильных осадков затапливает. Чтобы эвакуировать жильцов с первого этажа сегодня утром прибыли спасатели на лодке, но они сказали, что в следующий раз приедут только в экстренном случае. Но ведь в доме живут семьи с детьми, им в любой момент может понадобиться помощь, — рассказала Любовь Владимировна, жительница дома.

С Любовью Владимировной журналисту ИА «Регион 29» пришлось разговаривать через окно.

Как рассказывает одна из жительниц дома 11 на Ленинградском, коммунальные службы уже два раза пытались откачать воду, но сильные дожди снова спровоцировали подтопление. 

В управляющей компании пояснили, что вопрос с откачкой воды пока не может быть решен. По словам главы Ломоносовского округа Архангельска Николая Боровикова, проблема дома на Ленинградском рассматривалась сегодня на специальном  брифинге в мэрии. 

Местные жители заявили, что их дом не собираются расселять, пока никто из представителей власти не пошел с ними на контакт. 

Сегодня 14:47

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»Сегодня 14:33

29 июля в Поморье ожидается дождь и грозаСегодня 07:00

День пиарщика не задался: задержан медиа-босс Константин ЯковлевВчера 16:58
4 комментария

В Архангельске сотрудник администрации города и депутат гордумы задержаны за взяткуВчера 14:03
2 комментария

Соловецкая регата стартовала в АрхангельскеВчера 11:26
1 комментарий

Происшествия

В Холмогорском районе мужчина пытался застрелить односельчанинаСегодня 13:00

В Северодвинске водитель, сбивший насмерть женщину на тротуаре, получил "уголовку"Сегодня 11:40

В Котласском районе двое подростков на мотоциклах попали в ДТПСегодня 07:30

Архангельские поисковики ищут родственников архангельского солдатаВчера 15:36

На Яграх спасатели защитили детсадовцев от осВчера 15:05
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске высадят Рябиновую аллею

В Архангельск вернулся «Арктический плавучий университет»

В Беломорской военно-морской базе появился новый буксир «Полярный конвой»

Поморский фестиваль проходит в городе-побратиме Архангельска – норвежском Вардё

29 июля в Поморье ожидается дождь и гроза

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Новая котельная ЛДК-3 позволит получить максимальный экологический эффект

"Ростелеком" обнуляет тарифы на пользование Wi-Fi в точках доступа, построенных по проекту устранения цифрового неравенства

Михаил Мамошин: Северная Двина остается главной «улицей» Архангельска

Архангельская область примет участие в международном рыбопромышленном форуме

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

В Холмогорском районе мужчина пытался застрелить односельчанина

В Северодвинске водитель, сбивший насмерть женщину на тротуаре, получил "уголовку"

В Котласском районе двое подростков на мотоциклах попали в ДТП

Архангельские поисковики ищут родственников архангельского солдата

Лыжероллерная трасса в Малых Карелах готова к эксплуатации

Хоккеисты "Водника" сыграли в волейбол с ребятами из Архангельской воспитательной колонии

В Архангельске пройдёт Фестиваль по пляжному волейболу

На Соловках пройдет турнир по футболу

В День ВМФ в Архангельске пройдут гонки на шлюпках

В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского

Юных архангелогородцев приглашают на День разноцветных зонтиков
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru