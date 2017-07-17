Жители одного из домов на Ленинградском проспекте оказались в заточении в собственных квартирах

26 июля территорию вокруг дома 11 на Ленинградском проспекте затопило, люди до сих пор остаются в заточении в своих квартирах.

— Я живу в этом доме уже 14 лет, но ничего не меняется. Так как здание находится в низине, территорию вокруг после сильных осадков затапливает. Чтобы эвакуировать жильцов с первого этажа сегодня утром прибыли спасатели на лодке, но они сказали, что в следующий раз приедут только в экстренном случае. Но ведь в доме живут семьи с детьми, им в любой момент может понадобиться помощь, — рассказала Любовь Владимировна, жительница дома.

С Любовью Владимировной журналисту ИА «Регион 29» пришлось разговаривать через окно.

Как рассказывает одна из жительниц дома 11 на Ленинградском, коммунальные службы уже два раза пытались откачать воду, но сильные дожди снова спровоцировали подтопление.

В управляющей компании пояснили, что вопрос с откачкой воды пока не может быть решен. По словам главы Ломоносовского округа Архангельска Николая Боровикова, проблема дома на Ленинградском рассматривалась сегодня на специальном брифинге в мэрии.

Местные жители заявили, что их дом не собираются расселять, пока никто из представителей власти не пошел с ними на контакт.