В Котласском районе двое подростков на мотоциклах попали в ДТП Вечером 27 июля напротив 29-го дома на улице Ульянова в посёлке Вычегодский девушка на автомобиле ВАЗ при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу ИЖ, за рулём которого находился 16-летний юноша. В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его несовершеннолетняя пассажирка: 17-летнюю девушку госпитализировали в больницу с открытым переломом лодыжки и ушибом левой ноги, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 07:30