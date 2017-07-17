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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/29/52057.html

Происшествия

В Котласском районе двое подростков на мотоциклах попали в ДТП

В Котласском районе двое подростков на мотоциклах попали в ДТП
Вечером 27 июля напротив 29-го дома на улице Ульянова в посёлке Вычегодский девушка на автомобиле ВАЗ при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу мотоциклу ИЖ, за рулём которого находился 16-летний юноша.

В результате ДТП пострадали водитель мотоцикла и его несовершеннолетняя пассажирка: 17-летнюю девушку госпитализировали в больницу с открытым переломом лодыжки и ушибом левой ноги, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

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