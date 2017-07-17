В Северодвинске водитель, сбивший насмерть женщину на тротуаре, получил "уголовку"

Прокуратура провела проверку по факту произошедшего 25 июля ДТП со смертельным исходом на улице Лесная.

Около 15.10 возле дома 52 водитель «Хендая», уходя на большой скорости от столкновения с автомобилем «Ауди», допустил наезд на женщину-пешехода, в результате чего она от полученных травм умерла на месте.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Водитель автомобиля «Хендай» 15 раз привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, в том числе: за превышение скорости, езду в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Второй участник ДТП также неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения и был лишен водительских прав.

В связи с тем, что должные профилактические меры, направленные на предупреждение совершения новых правонарушений, к этим водителям со стороны ОМВД России по Северодвинску не принимались, прокурором города начальнику этого органа внутренних дел внесено представление об устранении нарушений закона.