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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/28/52050.html

Происшествия

Архангельские поисковики ищут родственников архангельского солдата

Архангельские поисковики ищут родственников архангельского солдата
Фото пресс-службы центра "Патриот"
При поисковых работах в районе урочища Косые Мосты в Тосненском районе Ленинградской области были найдены затыльник винтовки Мосина, упор шомпола, обломки ложевых колец. На дне раскопа обнаружено два патрона 1938 года. Разломив патроны, в одном из них поисковики обнаружили записку.

По написанным данным удалось установить личность бойца, призванного на фронт из Архангельска. Поисковики просят откликнуться родственников красноармейца Василия Васильевича Морожкина, 1910 года рождения, уроженца Вологодской области (Великий Устюг), призванного Маймаксанским РВК. Выбыл в 1941 году. Причина – пропал без вести.

Пресс-служба центра "Патриот" сообщила, что жена красноармейца – Нина Петровна Нерадовская проживала в Архангельске (Маймакса, л/бир №2, раб.гор. д. №37).
Останков бойца в раскопе не обнаружено, яма носит следы подъема. Возможно, что останки бойца, как и другие из этого района, были перезахоронены в прошедшие годы на воинском мемориале деревни Мины Гатчинского района Ленинградской области. 

Архангельские поисковики просят откликнуться родственников солдат. Телефон для связи: (8182) 21-12-54.

Добавим, за первое полугодие 2017 года в региональный центр патриотического воспитания поступило 76 запросов на поиск без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. Сделать запрос на поиск можно ГАУ Архангельской области «Патриот» по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, 118, каб. №9.

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