В Архангельске сотрудник администрации города и депутат гордумы задержаны за взятку

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении советника главы города и депутата Архангельской городской Думы, подозреваемых в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, в конце 2016 года подозреваемые участвовали в передаче взятки в крупном размере должностному лицу за лоббирование интересов коммерческих структур в сфере наружной рекламы. По данным ИА "Двина-информ", подозреваемыми являются депутат городской думы Константин Яковлев и сотрудник городской администрации Иван Кузнецов.

Подозреваемые задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к противоправной деятельности. Сегодня по месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, - сообщает пресс-служба регионального следкома.