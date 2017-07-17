В День ВМФ в Архангельске ограничат движение транспорта

В связи с проведением 30 июля праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота России и 75-летия Соловецкой школы юнг в Архангельска, в период с 9 до 15 часов для движения всех видов транспортных средств закрывается проспект Троицкий на участке от улицы Попова до улицы Поморской.

В связи этим движение автобусов в указанное время будет организовано следующим образом:

- по маршруту № 1 в направлении Соломбалы: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Логинова – пр. Троицкий и далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Троицкий – ул. Логинова – пр. Ломоносова – ул. Выучейского и далее по маршруту;

- по маршруту № 4 в направлении СОТ "Ягодник": ул. Воскресенская – пр. Ломоносова – ул. Выучейского и далее по маршруту. В обратном направлении: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршруту № 6 в направлении Соломбалы: ул. Воскресенская – пр. Советских Космонавтов – ул. Логинова – пр. Троицкий и далее по маршруту. В обратном направлении: пр. Троицкий – ул. Логинова – пр. Ломоносова – ул. Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршрутам № 9 и № 60 в направлении Соломбалы: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Логинова – пр. Троицкий и далее по маршрутам. В направлении МР Вокзала: пр. Троицкий – ул. Логинова – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – наб. Северной Двины – МР Вокзал;

- по маршруту № 11 движение против часовой стрелки: ул. Воскресенская – пр. Ломоносова – ул. Выучейского и далее по маршруту;

- по маршруту № 12 в направлении Аэропорта "Архангельск": наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Воскресенская – пр. Советских Космонавтов и далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – наб. Северной Двины – МР Вокзал и далее по маршруту;

- по маршруту № 41 в направлении СОТ «Черёмушки»: ул. Воскресенская – пр. Ломоносова – ул. Выуческого – наб. Северной Двины и далее по маршруту.

В обратном направлении: наб. Северной Двины – ул. Выуческого – пр. Обводный канал – ул. Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршрутам №№ 42, 43, 44, 61 в направлении Соломбалы: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Логинова – пр. Троицкий и далее по маршрутам. В обратном направлении: пр. Троицкий – ул. Логинова – пр. Ломоносова – ул. Выуческого и далее по маршрутам;

- по маршруту № 54 в направлении МР Вокзала: ул. Воскресенская – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – наб. Северной Двины – МР Вокзал. В направлении автовокзала: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Воскресенская и далее по маршруту;

- по маршруту № 62 в направлении ЖД Вокзала: наб. Северной Двины – ул. Выучейского – пр. Обводный канал – ул. Воскресенская – пр. Советских Космонавтов и далее по маршруту.

В обратном направлении: пр. Ломоносова – ул. Выучейского – наб. Северной Двины и далее по маршруту;

- по маршруту № 70 в направлении МР Вокзала: пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – наб. Северной Двины – МР Вокзал;

- по маршруту № 76 движение будет организовано в одном направлении по следующей схеме: ЖД Вокзал – пр. Дзержинского – ул. Гагарина – пр. Троицкий – ул. Логинова – пр. Ломоносова – ул. Выучейского и далее по маршруту;

- движение автобусов по маршрутам № 11 (по часовой стрелке), № 75б,№ 76 (по часовой стрелке) 30 июля осуществляться не будет.

Остановка автобусов для посадки и высадки пассажиров будет осуществляться на оборудованных остановочных пунктах общественного транспорта.