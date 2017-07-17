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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/28/52032.html

Происшествия

В Архангельске задержан мужчина, разбивший витрину магазина

В Архангельске задержан мужчина, разбивший витрину магазина
26 июля около 23 часов наряд группы задержания Архангельского филиала Росгвардии прибыл в продуктовый магазин на улице Смольный буян.

Причиной вызова стали действия одного из посетителей торговой точки, который разбил витрину магазина. Задержанного 35-летнего мужчину доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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