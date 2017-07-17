В Виноградовском районе продолжают находить боеприпасы времен войны

25 июля во время работ по строительству мостков на реке Нюма местный житель нашёл артснаряд. Боеприпас лежал в воде и мог взорваться от любого неосторожного действия.

Позже в службу спасения позвонил житель посёлка Важский и рассказал, что обнаружил в лесу английский химснаряд со слезоточивым газом.

Все боеприпасы уничтожены на полигоне под Архангельском, сообщает arh112.