В Северодвинске маленькая девочка закрыла маму на балконе Происшествие случилось утром 26 июля в одном из домов на улице Некрасова. Годовалая девочка случайно захлопнула дверь на балкон, когда там была ее мама. Женщина не могла выбраться. Вспомнив о том, что у неё есть с собой мобильный телефон, она позвонила спасателям. Те приехали на помощь, слесарным инструментом вскрыли входную дверь и открыли балкон, сообщает северодвинская служба спасения. Нашли ошибку? Выделите текст,

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