Под Северодвинском две семейные пары устроили стрельбу на почве ревности

Ночью 25 июля мужчина с супругой пришли в гости к соседу. Выпили, гость приревновал свою жену к хозяину дачу и поднял на женщину руку.

Ночью 25 июля мужчина с супругой пришли в гости к соседу. Выпили, гость приревновал свою жену к хозяину дачу и поднял на женщину руку.

Хозяин дома попытался заступиться за женщину, но мужчина в порыве ревности побежал на свою дачу за газовым пистолетом. Хозяин дома в это время достал охотничье ружьё.

В итоге подозреваемый выстрелил мужчине в голову из его же ружья. Пострадавший скончался на месте. Затем преступник выстрелил в свою жену из газового пистолета и скрылся. Женщина не пострадала.

Подозреваемого вскоре задержали, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.