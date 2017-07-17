77-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса «Субару». Пешеход получил ушибы лица, сообщает региональная ГИБДД.
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Четверг, 27 июля, 15:19
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/27/52024.html
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В Архангельске пенсионер попал под колеса иномарки
Фото пресс-службы регионального ГИБДД
ДТП произошло 26 июля в 16:05 в районе дома № 47 на улице Урицкого
77-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса «Субару». Пешеход получил ушибы лица, сообщает региональная ГИБДД.
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