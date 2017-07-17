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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/27/52013.html

Происшествия

В Котласе мужчина выстрелил в соседей из охотничьего ружья

В Котласе мужчина выстрелил в соседей из охотничьего ружья
Следственными органами завершено предварительное следствие по обвинению 58-летнего жителя Котласа в покушении на убийство двух человек.

16 мая 2017 года вечером у жилого дома на улице Лесников в Котласе  нетрезвый мужчина поссорился с двумя соседями, которые спилили, повалили и распиливали на части росшее у их дома дерево. Недолго думая, обвиняемый схватил охотничье ружье и сделал роковой выстрел. Одному из мужчин удалось отпрыгнуть в сторону, второй с огнестрельным ранением шеи и грудной клетки был госпитализировали в реанимацию.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса в качестве обвиняемого он пояснил следователю, что конфликт произошел из-за того, что сосед спилил во дворе дома дерево, которое посадил его отец. В порыве гнева он схватил ружье и произвел выстрел, чтобы их напугать, - сообщает пресс-служба регионального следкома. 

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