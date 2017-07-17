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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/incidents/2017/07/26/52001.html

Происшествия

В Холмогорах мужик похитил у друга электромясорубку

В Холмогорах мужик похитил у друга электромясорубку
В ОМВД России по Холмогорскому району обратился местный житель. По словам потерпевшего, из его квартиры, расположенной в доме по улице Юбилейной, была похищена бытовая техника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый - нигде не работающий, ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель - был установлен и задержан.  

В ходе расследования стало известно, что мужчины давно знают друг друга, причем потерпевший даже оставлял ключи от своего дома злоумышленнику, чтобы он присматривал за порядком. Воспользовавшись этим, мужчина проник в квартиру и похитил электромясорубку и бытовой дистиллятор. Также полицейские установили, что ранее злоумышленник совершил еще одно хищение в этом доме, похитив резиновую лодку. Впоследствии все украденное имущество было продано.

В настоящее время часть похищенного уже изъята сотрудниками полиции и вскоре будет передана владельцу, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

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