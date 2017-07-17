В Архангельске задержали автовора

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий были установлены обстоятельства совершения преступлений, найдены очевидцы. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению краж причастен один и тот же злоумышленник – нигде не работающий житель Архангельска 1975 года рождения, ранее судимый за совершение аналогичного преступления.
Как следует из материалов уголовного дела, он присматривал во дворах брошенную машину, после чего приходил в фирму, занимающуюся скупкой металлолома, заказывал эвакуатор для вывоза автомобиля. Говорил, что хозяин в курсе, а документы на транспортное средство утрачены. В списке похищенных – отечественная «Семерка», «Волга», «Восьмерка» и старенький «Опель Вектра». За каждую машину злоумышленник получил пять тысяч рублей.
Сотрудники полиции выявили пункт приема металлолома, куда вывозились похищенные автомобили. К моменту проведения здесь обыска, машины уже были утилизированы.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело статье «Кража». Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Злоумышленник арестован. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба регионального УМВД.