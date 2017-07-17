Новодвинцы приобрели и хранили наркотики

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 17-ти и 21-летнего жителей города Новодвинска, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере.

По версии следствия, 18 июля 2017 года в ходе оперативно- розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОНК ОМВД России «Приморский», у подозреваемых обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере (0, 80 грамм).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

От подозреваемых поступили заявления о явках с повинной, в которых они указали, что приобрели для себя наркотик через сеть «Интернет».