Еще одно дело экс-главы Катунино направлено в суд

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы муниципального образования «Катунинское», обвиняемого в ряда совершении преступлений.

Экс-главу Катунино Сергея Пилипчука обвиняют в растрате в крупном размере, растрате в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки,а его сына – в пособничестве в растрате и еще 6 человек, являвшихся пособниками в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что это должностное лицо с использованием своего служебного положения при пособничестве сына и других лиц незаконно предоставило четыре муниципальных квартиры лицам, которые не нуждались в улучшении жилищных условий и не имели права на получение жилья по договорам социального найма. В дальнейшем эти квартиры незаконно обращены в собственность граждан, которые распорядились ими по своему усмотрению, а часть полученных от продажи денежных средств передали бывшему главе муниципального образования.

Кроме того, чиновник получил от своего знакомого, который также не являлся нуждающимся в улучшении жилищных условий взятку в сумме 200 тыс. руб. за предоставление квартиры, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное преследование в отношении лица, давшего взятку, прекращено на основании примечания к ст. 291 УК РФ (лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию (расследованию) преступления).

Всего в период с 27 июля 2012 года по 22 июня 2015 гг. в результате противоправных действий бывшего главы муниципальному образованию «Катунинское» причинен ущерб на сумму свыше 6 млн. руб.

Уголовное дело, расследованное Приморским МРСО СУСК РФ по Архангельской области и НАО, для рассмотрения по подсудности направляется в Приморский районный суд.