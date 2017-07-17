В Котласе нашёлся мужчина, которого потеряли родственники

Около часа ночи 25 июля наряд группы задержания, патрулируя двор возле одного из домов на улице Ленина в Котласе, обнаружил там разыскиваемого мужчину.
Наряд передал «потерявшегося» гражданина для дальнейшего разбирательства сотрудникам уголовного розыска, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.
Ориентировка на преступника поступила или на обычного гражданина которого родственники достали?На основании чего его кто-то куда-то передавал для дальнейшего разбирательства?Мужику нужно засудить псевдогвардейцев хотябы чтобы остальным их коллегам было понятно что для задержания и разбирательства нужны веские основания!